Treinverkeer tussen Namen en Brussel verstoord door kabeldiefstal ttr

30 augustus 2019

07u29

Het treinverkeer tussen Namen en Brussel is vrijdagochtend verstoord. Door een kabeldiefstal in Rhisnes rijdt geen enkele trein tussen de Waalse hoofdstad en Gembloers. Dat meldt Infrabel.

Er is een vervangende busdienst ingelegd tussen Namen en Gembloers. De lijn Brussel - Luxemburg is afgeleid via Jemeppe-sur-Sambre, wat 20 minuten langer pendelen is.

Tegen de middag hoopt men bij Infrabel het probleem opgelost te hebben.