Treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt voorlopig nog over één spoor IB

06u43

Bron: Belga 0 Photo News "Naar verwachting zullen die werken nog tot de voormiddag duren", zegt Frédéric Petit van Infrabel. (Archieffoto) Tussen Lichtervelde en Tielt wordt deze ochtend nog steeds gewerkt aan de bovenleiding van een van de twee sporen. Het treinverkeer moet er voorlopig dus nog steeds over één spoor. Dat meldt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel. Die verwacht echter "weinig tot geen hinder".

Het treinverkeer op de spoorlijn was gisterenmiddag om 13.15 uur stilgelegd als gevolg van een bovenleidingsbreuk. Het duurde ongeveer zeven uur voordat er opnieuw één spoor kon worden gebruikt.

Beperkte hinder voor treinverkeer

Deze ochtend wordt nog steeds gewerkt aan de bovenleiding. "Naar verwachting zullen die werken nog tot de voormiddag duren", zegt Petit. Volgens hem zal de hinder voor het treinverkeer beperkt blijven. "De snelheidsbeperking die was ingelegd op het vrije spoor is ondertussen weer opgeheven. We verwachten dan ook weinig hinder, met vertragingen tot 5 minuten."