Treinverkeer tussen Lichtervelde en Kortemark onderbroken 21u47

Bron: Belga 12 Photo News Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Kortemark is vanavond onderbroken door een probleem met de bovenleiding aan het station van Lichtervelde. Dat maakte spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vanavond bekend. De NMBS legt vervangbussen in.

De melding over het probleem liep rond 19.45 uur binnen. Het gaat om een probleem met een spantoestel, waardoor de bovenleiding is beginnen doorhangen. "Onze mensen proberen dat zo snel mogelijk te herstellen", aldus woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel.



Door het probleem staat één trein stil, die op weg was van De Panne naar Landen. De reizigers worden met een bus geëvacueerd.