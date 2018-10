Treinverkeer tussen Leuven en Luik onderbroken na kabeldiefstal HA

04 oktober 2018

07u24

Bron: Belga 2 Door een kabeldiefstal ter hoogte van Hannuit, in de provincie Luik, is het treinverkeer vanochtend in beide richtingen onderbroken op de hogesnelheidslijn tussen Leuven en Luik.

De treinen worden over de klassieke lijn gestuurd, via Landen, meldt spoornetbeheeder Infrabel. Vertragingen en afschaffingen zijn mogelijk. Ploegen van Infrabel zijn sinds vannacht 2 uur in de weer om de problemen op te lossen.



De voorbije weken waren er meerdere kabeldiefstallen langs het spoor. Ze hebben niet altijd gevolgen voor het treinverkeer.

