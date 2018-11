Treinverkeer tussen Leuven en Brussel tijdlang plat na aanrijding sam ttr

18 november 2018

09u09

Bron: belga 11 Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel was vanochtend een tijd volledig onderbroken in beide richtingen. Sinds 16.05 uur zijn alle sporen weer in dienst tussen Brussel en Leuven. Dat heeft spoorwegnetbeheerder Infrabel gemeld.

De oorzaak was een aanrijding met een persoon om 8.25 uur in de buurt van Kortenberg, vlak bij het perron van de spoorlijn Leuven-Brussel.



Om 10.20 uur werd een van de vier sporen vrijgegeven, om 11.30 uur een tweede. Het treinverkeer rijdt nu dus op halve capaciteit. “We wachten nog op groen licht van politie en parket om de twee andere sporen weer in gebruik te nemen”, aldus Petit. Er zijn nog kleine gevolgvertragingen mogelijk.