Treinverkeer tussen Leuven en Brussel plat na aanrijding: één spoor vrijgegeven

18 november 2018

09u09

Bron: belga 11 Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel was vanochtend een tijd onderbroken in beide richtingen. Om 10.20 uur werd een van de vier sporen vrijgegeven, meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De oorzaak was een aanrijding met een persoon om 8.25 uur in de buurt van Kortenberg, vlak bij het perron van de spoorlijn Leuven-Brussel.



Om 10.20 uur werd één van de vier sporen vrijgegeven. Via dat spoor is er weer treinverkeer mogelijk, afwisselend richting Leuven en richting Brussel.



Het is nog afwachten wanneer ook de andere sporen worden vrijgegeven. Eerst moet het parket nog ter plaatse komen.



Vanuit Brussel kan je sowieso wel naar de luchthaven rijden, en omgekeerd.

