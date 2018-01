Treinverkeer tussen Landen en Borgworm hervat morgenochtend na botsing op overweg jv hr

14u34

Het treinverkeer tussen Landen en Borgworm kan morgenochtend hervatten nadat vanmiddag een trein tegen een vrachtwagen botste aan de overweg van Korsworm (Corswarem). Bij het ongeval vielen geen gewonden, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Infrabel liet kranen overkomen om de vrachtwagen van de sporen te halen. Op spoorlijn 36 is vanavond één van de twee sporen vrijgemaakt en het tweede zal snel opnieuw in gebruik genomen worden, luidt het. Alle puin van het ongeval is intussen opgeruimd, de overweg is vrij en het treinverkeer zou morgenochtend opnieuw normaal verlopen.

Volgens de eerste vaststellingen kon de locomotief van de trein niet meer hersteld worden, maar waren de sporen toch niet te zwaar beschadigd zijn. Om de werkzaamheden aan de sporen te vergemakkelijken, werd de elektriciteit afgesloten, waardoor het treinverkeer voor onbepaalde duur volledig onderbroken was tussen Landen en Borgworm. Er werden pendelbussen ingezet tussen beide stations, net als pendeltreinen tussen Borgworm en Ans.

"We raden de reizigers vanuit Brussel en Luik richting Borgworm en de verdere stations aan om tot Ans te reizen, waar ze een extra trein tussen Ans en Borgworm kunnen nemen, of de L-trein tussen Luik-Guillemins en Borgworm", aldus NMBS op zijn website.

De IC-treinen tussen Kortrijk en Welkenraat en tussen Oostende en Eupen stoppen in beide richtingen uitzonderlijk in het station van Ans. De IC-treinen tussen Quiévrain en Luik-Guillemins rijden dan weer niet tussen Landen en Luik-Guillemins.