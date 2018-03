Treinverkeer tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot onderbroken door persoonsongeval ep

14 maart 2018

06u39

Bron: Belga 7 Het treinverkeer tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot is vanochtend onderbroken door een persoonsongeval in Begijnendijk. Dat meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols om iets na 6 uur.

Door het ongeval is het rechtstreekse treinverkeer tussen Leuven en Antwerpen onderbroken. Reizigers kunnen met de trein vanuit Antwerpen/Lier naar Heist-op-den-Berg reizen, vandaar een bus nemen tot Aarschot, om dan in Aarschot opnieuw de trein naar Leuven te nemen. En die formule geldt eveneens voor de reizigers vanuit Leuven. Reizigers kunnen wel rechtstreeks de trein nemen tussen Leuven en Antwerpen via de luchthaven.