Treinverkeer tussen Hasselt en Genk hervat HAA

30 maart 2019

13u42

Bron: Belga 5

Sinds 18.50 uur rijden er opnieuw treinen tussen Hasselt en Genk. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het treinverkeer was rond het middaguur verstoord geraakt nadat een persoon was aangereden op het grondgebied van Genk. Een zestigtal reizigers was geëvacueerd met een bus. Spoorbedrijf NMBS had vervolgens vervangbussen ingelegd.

