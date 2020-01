Treinverkeer tussen Haacht en Mechelen herneemt: vertragingen niet uitgesloten

KVDS

20 januari 2020

06u30

Bron: Belga

0

Het treinverkeer tussen Haacht en Mechelen op de spoorlijn Leuven-Mechelen is maandagochtend even stilgelegd. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. Intussen is het hernomen, maar vertragingen en afschaffingen zijn niet uit te sluiten tussen Mechelen en Leuven.