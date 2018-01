Treinverkeer tussen Gent en Brussel omgeleid door grondverzakking Werken zullen circa 2,5 uur in beslag nemen HA

11u59

Bron: Belga 0 Anadolu Agency Door een grondverzakking aan het spoor even buiten het station Brussel-Zuid is het treinverkeer tussen Gent en Brussel verstoord. Ploegen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zijn uitgerukt om de ondergrond opnieuw te stabiliseren. Treinen van Gent naar de hoofdstad worden tijdelijk omgeleid.

Door de verzakking moesten treinen over een traject van 200 meter met een snelheid van 20 km/uur rijden. Om 11.45 uur stelde Infrabel een spoor buiten dienst om de grond te verstevigen. Dat zal volgens een woordvoerder van Infrabel ongeveer 2,5 uur in beslag nemen. In die periode zal het treinverkeer van Gent naar Brussel worden omgeleid via de "trage lijn" tussen beide steden. Voor treinen van Brussel naar Gent is er geen probleem.

