Treinverkeer tussen Gent en Brugge dit weekend onderbroken wegens werken

21u22

Bron: Belga Het treinverkeer op spoorlijn 50A tussen Gent en Brugge zal komend weekend onderbroken zijn wegens belangrijke vernieuwings- en moderniseringswerken. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Vanaf maandagochtend verloopt het treinverkeer opnieuw normaal.

Tijdens de onderbreking zal Infrabel verschillende infrastructuurwerken combineren. Zo worden in Aalter de liggers van de nieuwe spoorbrug geplaatst, en zal in Beernem het stationsgebouw worden afgebroken. Die werken kaderen in de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge, aldus de spoorinfrastructuurbeheerder. Daarnaast worden er ook onderhoudswerken uitgevoerd en wordt onder andere de bovenleiding tussen Aalter en Bellem vernieuwd.

Het verkeer op lijn 50A zal onderbroken zijn na de laatste trein op vrijdag tot en met zondagnacht.

Andere dienstregeling

Spoorwegmaatschappij NMBS voorziet dit weekend een aangepaste dienstregeling. De treinen tussen Gent en Brugge worden omgeleid en de stations en stopplaatsen tussen Gent en Brugge worden bediend met een vervangbus.

Infrabel laat voorts weten dat de treinen Antwerpen-Oostende enkel tussen Antwerpen en Gent in beide richtingen rijden. Reizigers moeten overstappen in Gent-Sint-Pieters op de omgeleide treinen. Er wordt tot slot een extra pendeltrein voorzien tussen Brugge en Oostende.