Treinverkeer tussen Diest en Hasselt urenlang verstoord door persoonsongeval

11 juli 2018

16u08

Bron: Belga

Tussen Diest en Hasselt is sinds iets na 15 uur opnieuw treinverkeer mogelijk op één spoor. Dat meldt de NMBS. Het verkeer was er sinds deze middag onderbroken na een persoonsongeval in Herk-de-Stad, waarbij ook een trein betrokken was.