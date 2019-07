Treinverkeer tussen Dendermonde en Mechelen onderbroken na aanrijding

09 juli 2019

06u40

Door de aanrijding van een persoon nabij een overweg in Malderen is het treinverkeer vandaag sinds 2 uur onderbroken tussen Dendermonde en Mechelen. De beide sporen zijn er versperd. Dat is vernomen van infrastructuurbeheerder Infrabel. De NMBS legt vervangbussen in.