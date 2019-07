Treinverkeer tussen Dendermonde en Mechelen onderbroken na aanrijding

09 juli 2019

Het treinverkeer tussen Dendermonde en Mechelen is sinds 7.10 uur hervat, zo meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. De beide sporen zijn opnieuw beschikbaar. Door de aanrijding van een persoon nabij een overweg in Malderen was het treinverkeer er sinds 2 uur onderbroken.