Treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel onderbroken HAA

12 februari 2020

09u47

Bron: Belga 0 Er rijden momenteel geen treinen tussen Dendermonde en Mechelen door een persoonsongeval in Baasrode-Zuid. Dat meldt de NMBS op Twitter. Er zijn vervangbussen ingelegd.

Het spoorverkeer op het traject is sinds 8.20 uur onderbroken, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Even buiten Dendermonde, in deelgemeente Baasrode-Zuid, is ter hoogte van overweg Winningstraat een lege passagierstrein in aanrijding gekomen met een persoon. Door het incident is het treinverkeer in beide richtingen onderbroken. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd tussen Dendermonde en Londerzeel.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

