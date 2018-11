Treinverkeer tussen Dendermonde en Lokeren hersteld na aanrijding HR TTR

12 november 2018

08u12

Bron: Belga 1 Het treinverkeer tussen Dendermonde en Lokeren is sinds 10.30 uur hersteld ter hoogte van Zele, nadat een aanrijding vanochtend voor een onderbreking in beide richtingen zorgde. Dat meldt Infrabel.

De aanrijding gebeurde rond 7.10 uur op de lijn tussen Antwerpen-Centraal en Dendermonde. Tussen Lokeren en Dendermonde was het verkeer in beide richtingen onderbroken en de NMBS legde vervangbussen in. Rond 10.30 uur kon het treinverkeer opnieuw normaal verlopen, maar er kunnen nog kleine gevolgvertragingen zijn.