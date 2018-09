Treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek hersteld, maar hinder blijft groot avh

14 september 2018

17u30

Bron: Belga 6 Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek is hersteld, maar zal nog lang hinder ondervinden. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer was tussen 17.00 uur en 17.30 uur onderbroken door jongeren op de sporen, zegt Petit. Dat het treinverkeer in volle avondspits een half uur onderbroken is geweest, noemt de woordvoerder "een kleine ramp".

Het treinverkeer in heel het land is getroffen door de onderbreking. Zo rijden de treinen naar Leuven, Luik, Limburg en Antwerpen via Schaarbeek, en ook de treinen naar West- en Oost-Vlaanderen zijn getroffen. "Alle grote lijnen naar alle provincies zijn getroffen", aldus Petit, die erop wijst dat de treinen vanuit Antwerpen bijvoorbeeld doorrijden naar Charleroi.

De hinder zal lang aanslepen, zegt Petit nog, die verwacht dat de meeste vertragingen pas na 19.00 uur weggewerkt zullen zijn