Treinverkeer tussen Brussel en Denderleeuw onderbroken na ongeval met motorrijder TTR

14 september 2018

15u14

Bron: Belga 11 Het treinverkeer tussen Brussel en Denderleeuw is deze namiddag onderbroken na een ongeval met een motorrijder op een overweg in Sint-Agatha-Berchem. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het ongeval gebeurde rond 14.10 uur op de spoorlijn 50, waar stoptreinen rijden tussen Brussel en Denderleeuw, op de overweg aan de Nestor Martinstraat in Sint-Agatha-Berchem. De betrokken trein was onderweg van Aalst naar Vilvoorde, en had 30 tot 40 passagiers aan boord. Zij zullen met een bus geëvacueerd worden.

Het treinverkeer op de lijn is onderbroken, en de NMBS bekijkt of ze pendelbussen kan inzetten, zegt Infrabel nog.

Petit kon nog geen informatie geven over de juiste omstandigheden van het ongeval of over de toestand van de motorrijder.

De hinder op het spoor zal meerdere uren duren, en zal dus ook een invloed hebben op het verloop van de avondspits.