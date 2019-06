Treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas tijdlang verstoord na persoonsaanrijding kg

09 juni 2019

15u53

Bron: Belga 3 Er was vandaag een tijdlang hinder op het spoor tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas na een persoonsaanrijding deze namiddag. Dat laat spoorwegnetbeheerder Infrabel weten. Sinds 17.15 uur zijn beide sporen opnieuw vrij.

Iets voor 15 uur reed de trein van Gent-Sint-Pieters naar Antwerpen-Centraal een persoon aan in de buurt van de stopplaats Antwerpen-Zuid. Daardoor was er geen treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas.



Spoorwegmaatschappij NMBS legde vervangbussen in en treinen werden in de mate van het mogelijke omgeleid. Net na 16.30 uur werd al één spoor vrijgemaakt. Rond 17.15 uur werd gemeld dat het treinverkeer werd hersteld.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.