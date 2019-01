Treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen hervat na aanrijding in Sint-Katelijne-Waver SVM

08 januari 2019

21u14

Bron: Belga 0 Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen is omstreeks 21 uur op twee van de vier sporen hervat. Een uur eerder was er in Sint-Katelijne-Waver een persoonsongeval gebeurd. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Treinen moeten er wel voorzichtig langsrijden en rijden dus met de nodige vertraging. De omstandigheden van de aanrijding worden nog onderzocht.

Door de aanrijding was het treinverkeer een tijdlang zwaar verstoord. De NMBS raadde aan om via Gent-Sint-Pieters of Leuven te reizen. Lokaal werden er vervangbussen ingezet.