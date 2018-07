Treinverkeer tussen Antwerpen en Gent ligt stil na persoonsongeval, 400 reizigers worden geëvacueerd ADN

31 juli 2018

12u31

Bron: Belga 0 Door een persoonsongeval in Oostakker ligt het treinverkeer op de lijn 59 tussen Antwerpen en Gent stil in beide richtingen, laat NMBS-woordvoerder Bart Crols weten. De trein van Poperinge naar Antwerpen staat stil, en de inzittenden worden geëvacueerd.

De trein moest halt houden in de buurt van een overweg, en heeft 400 mensen aan boord. De NMBS vraagt nu bussen aan om hen een alternatief te bieden.

Andere treinen die normaal over de lijn 59 moeten, worden omgeleid, onder meer via Mechelen.