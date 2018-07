Treinverkeer tussen Antwerpen en Gent hervat na persoonsongeval ADN

31 juli 2018

12u31

Bron: Belga 8 Door een persoonsongeval in Oostakker heeft het treinverkeer op de lijn 59 tussen Antwerpen en Gent een tijd stil gelegen. Intussen is dat opnieuw mogelijk in beide richtingen, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Gevolgvertragingen zijn wel nog mogelijk.

Kort na de middag was het treinverkeer op de lijn in beide richtingen geblokkeerd wegens een persoonsongeval in Oostakker. De trein van Poperinge naar Antwerpen, met 400 mensen aan boord, stond stil. Aanvankelijk was het plan de inzittenden te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Rond 13 uur werd al één spoor vrijgegeven, waardoor de trein naar Antwerpen kon rijden.