Treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel uren verstoord door persoonsaanrijding mvdb

03 januari 2020

15u23 2 UPDATE Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel is na een persoonsaanrijding in Duffel uren onderbroken geweest.

De aanrijding gebeurde iets voor 12 uur deze middag, waarna het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich-Lint twee uur lang was onderbroken. Rond 14.30 uur rijden er opnieuw treinen. De dienstverlening was nog enige tijd verstoord, maar inmiddels verloopt de regeling weer normaal. De NMBS zette vervangbussen in. Het incident lijkt de avondspits geen parten te spelen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

✔️ Update: de storing is opgelost. Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen kan weer normaal verlopen. #NMBS NMBS(@ NMBS) link

⚠️ Update: het treinverkeer kan hernemen tussen Mechelen en Kontich-Lint, maar blijft verstoord. #NMBS NMBS(@ NMBS) link