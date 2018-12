Treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel ligt stil door persoonsaanrijding

30 december 2018

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel is vanavond in beide richtingen stilgelegd na een persoonsaanrijding. Dat melden de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. Ter hoogte van het station van Duffel heeft een trein die van Brussel naar Antwerpen onderweg was een persoon aangereden in nog onduidelijke omstandigheden. Op de trein bevonden zich zowat 300 reizigers.