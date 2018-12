Treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel hervat, “persoonsaanrijding” blijkt vals alarm kg

30 december 2018

21u11

Bron: Belga 0 Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel is in beide richtingen hervat na een onderbreking van zowat twee uur. Dat meldt Infrabel. Iets voor 19 uur was er een melding van een persoonsaanrijding, maar dat blijkt vermoedelijk niet te kloppen.

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel werd eerder vanavond stilgelegd na een persoonsaanrijding. Toen werd gemeld dat er een persoon was aangereden op de sporen ter hoogte van het station van Duffel. De zowat driehonderd reizigers aan boord van de trein werden geëvacueerd.



Een zoekactie na de melding heeft echter geen lichaam opgeleverd. Mogelijk is er dus toch niemand aangereden. Het is niet duidelijk waarom het treinverkeer werd stilgelegd.