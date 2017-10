Treinverkeer tussen Aalst en Schellebelle onderbroken door aanrijding in Serskamp

16u40

Bron: Belga

Didier Verbaere

Het treinverkeer tussen Aalst en Schellebelle is sinds iets voor 16 uur onderbroken in beide richtingen door een persoonsongeval in Serskamp. Dat melden NMBS en Infrabel.