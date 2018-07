Treinverkeer stilgelegd wegens brand maaitractor Hans Verbeke

24 juli 2018

17u24

Bron: eigen berichtgeving 4 In de Waregemse deelgemeente Desselgem is rond half vier deze namiddag een maaitractor uitgebrand. Dat gebeurde in de Blommestraat, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Oudenaarde en Kortrijk.

De chauffeur, die bezig was met het maaien van de wegbermen, zag plots rook onder zijn tractor. De man stopte om te zien wat er gaande was. Seconden later waren er al metershoge vlammen. Ook de bermen aan weerszijden van de smalle straat, vatten vuur. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen al te veel uitbreidden.

Het duurde even voor de tractor helemaal geblust was. Het landbouwvoertuig is helemaal verloren. Ook de aanhangwagen waarin het pas gemaaide gras opgevangen werd, liep schade op.

Door de brand werd het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk even stilgelegd. Kort nadien was er een tijdlang alleen maar stapvoets verkeer toegelaten op het spoor.