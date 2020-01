Treinverkeer stilgelegd tussen Haacht en Mechelen: vervangbussen ingelegd

🚆 Door een aanrijding van een persoon ter hoogte van Boortmeerbeek is er hinder tussen Mechelen en Leuven.

⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Haacht en Mechelen.

ℹ️ Reizigers van Mechelen naar Leuven kunnen het best via Brussels-Airport-Zaventem reizen. #NMBS

