Treinverkeer stilgelegd tussen Gent en de kust en tussen Sint-Niklaas en Temse door spoorlopers ADN

01 oktober 2018

21u35

Bron: Belga 4 Het spoorverkeer is vanavond onderbroken geraakt tussen het station Gent-Sint-Pieters en de kust, en tussen Sint-Niklaas en Temse. In beide gevallen werd het treinverkeer stilgelegd op bevel van de politie, omdat er zich iemand op de sporen bevond. Dat heeft Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit aan Belga bevestigd.

In het station van Gent-Sint-Pieters was alle treinverkeer in de richting van de kust onderbroken sinds 20.45 uur. Om 21.20 uur kon het hernomen worden, de persoon werd van de sporen gehaald. "Er zullen wel nog gevolgvertragingen zijn tot het einde van de spoordiensten", zegt Petit.

Minder goed nieuws is er van de lijn Sint-Niklaas-Temse. Op die lijn was het treinverkeer ook onderbroken sinds 20.55 uur, maar daar blijft het spoor afgesloten na een persoonsaanrijding. De NMBS legt voor de rest van de avond vervangende bussen in tussen Sint-Niklaas en Mechelen.