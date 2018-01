Treinverkeer rond Dendermonde herneemt, maar vertragingen tot 1,5 uur mogelijk

HA

16u13

Bron: Belga, NMBS

3

Copyright : Geert De Rycke

De storing in het seinhuis van Dendermonde is opgelost. Dat meldt de NMBS op Twitter. Het treinverkeer rond de Oost-Vlaamse stad was een tijdlang onderbroken, maar herneemt zich nu langzaam. Er zijn wel nog vertragingen tot anderhalf uur mogelijk, bericht de VRT.