Treinverkeer rond Dendermonde herneemt langzaam, trein met 50 minuten vertraging vertrokken wegens gebrek aan bestuurder HA/TT

19u04

Bron: Belga, NMBS, VRT, eigen berichtgeving 13 Copyright : Geert De Rycke De storing in het seinhuis van Dendermonde is opgelost. Dat meldt de NMBS op Twitter. Het treinverkeer rond de Oost-Vlaamse stad was deze namiddag een tijdlang onderbroken, maar herneemt langzaam. Er zijn wel nog vertragingen tot anderhalf uur mogelijk. In Dendermonde is een trein met 50 minuten vertraging vertrokken wegens gebrek aan een ... bestuurder.

Tijdens de storing reden er geen treinen naar Antwerpen, Lokeren, Gent, Mechelen en Brussel. Technische ploegen van Infrabel kwamen ter plaatse om de panne te herstellen. "Het computersysteem is heropgestart en het werkt", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De treinen kunnen dus opnieuw rijden, maar wel met grote vertragingen. Gevolgvertragingen tot anderhalf uur zijn geen uitzondering, klinkt het. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen tot het einde van de treindienst. Die zullen in de loop van de avond wel afnemen.

Storing aan de seininrichting

Update: verkeer onderbroken

Trein zonder bestuurder

Door de problemen moest ook de trein van Dendermonde naar Zeebrugge-Dorp met 50 minuten vertraging vertrekken omdat de treinbestuurder afwezig was. NMBS-reiziger Tom Bogman drukte op Twitter zijn verbazing uit. "Propvolle trein met mensen die al sinds 16u vanuit Brussel over Dendermonde proberen thuis te geraken. I kid you not. Wat een dienstverlening."

"Ik ben om 17 uur vertrokken in Brussel en nog redelijk op tijd in Dendermonde geraakt", aldus Tom Bogman in een reactie. "Maar de trein naar Zeebrugge-Dorp staat nu gewoon stil, want er is geen bestuurder. Die moet blijkbaar van Asse komen met de auto. Dat is toch te absurd voor woorden? Het gaat om een treinverbinding die elke dag tijdens het spitsuur rijdt."

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt dat de treinbestuurder te laat in Dendermonde aankwam omdat ook zijn vorige trein een grote vertraging had opgelopen na het incident aan het seinhuis.

