Treinverkeer opnieuw zwaar verstoord door stenengooiende jongeren in Brussel TT

27 juni 2018

20u06

Bron: Belga, Twitter 0 Doordat jongeren stenen naar treinen gooien vanop een brug is het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek vanavond opnieuw volledig stilgelegd. Na een kwartier konden de treinen opnieuw rijden, maar het verkeer blijft zwaar verstoord. Dat meldt de NMBS. Gisterenavond gebeurde al eens hetzelfde.

Zowel het treinverkeer vanuit Brussel-Noord in noordelijke als in oostelijke richting lag korte tijd volledig stil. Na een vijftiental minuten meldde de NMBS dat het verkeer opnieuw kon hernemen, maar er blijven grote gevolgen voor het treinverkeer in en rond de hoofdstad. De politie ging ter plaatse naar de plaats van het incident.

Het treinverkeer lag gisteren al bijna anderhalf uur stil omdat jongeren stenen van een brug gooiden. Het is onduidelijk of het vandaag om dezelfde brug gaat. Gisteren raakte een steen het dak van een trein, waarop uit veiligheidsoverwegingen werd beslist alle treinverkeer stil te leggen.

#L25 #BrusselNoord #Schaarbeek

Vandalisme - jongeren gooien stenen naar treinen vanop brug

Verkeer onderbroken#NMBS NMBS(@ NMBS) link

#L25 #BrusselNoord #Schaarbeek

Vandalisme - jongeren gooien stenen naar treinen vanop brug

Update: Verkeer herneemt

Zwaar verstoord verkeer#NMBS NMBS(@ NMBS) link