Treinverkeer volledig hernomen tussen Landen en Tienen na persoonsongeval TK SI

06u50

Bron: Belga 0 photo_news Op de treinverbinding tussen Landen en Tienen zijn rond 10.00 uur opnieuw beide sporen vrijgemaakt. De twee sporen zijn opnieuw beschikbaar, zo heeft spoorwegmaatschappij NMBS meegedeeld.

Het treinverkeer tussen Landen en Tienen is omstreeks 6.00 uur volledig onderbroken geweest na een persoonsongeval. De betrokken trein had een vijftiental mensen aan boord en was op weg van Landen naar Gent-Sint-Pieters.

Om 9.00 uur was al een eerste spoor vrijgegeven, waardoor een gedeeltelijke herneming van het treinverkeer mogelijk werd. Sinds 10.00 uur zijn beide sporen weer in gebruik. Het treinverkeer is volledig hernomen, maar er zijn wel nog altijd gevolgsvertragingen.