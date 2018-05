Treinverkeer op "drukste spoorlijn van het land" weer hervat Jürgen Eeckhout KV ADN IB

29 mei 2018

00u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving 24 In Drongen is tussen Aalter en Gent-Sint-Pieters het treinverkeer op lijn 50A in beide richtingen gisterenavond een tijdlang onderbroken geweest door een persoonsongeval. Inmiddels is het verkeer weer hervat, meldt Infrabel.

Een trein, die op weg was van Blankenberge naar Genk, heeft rond 19:30 een persoon aangereden in Drongen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het slachtoffer werd ongeveer een kilometer voor het station gegrepen. Over de omstandigheden is er nog geen duidelijkheid.

Als gevolg van het ongeval stond een trein met driehonderd reizigers geblokkeerd. Voor de geblokkeerde treinreizigers zette de NMBS een vervangtrein in waarop ze konden overstappen.

Vervangbussen

De NMBS zorgde ook voor vervangbussen tussen Aalter en Gent. Tussen Brugge en Aalter bleven treinen rijden. Het treinverkeer kon om 22.15 uur in beide richtingen hervat worden, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Ook in Limburg was er gisterenavond een persoonsongeval. Daardoor is er sinds 18.45 uur geen treinverkeer tussen Kiewit en Bokrijk.