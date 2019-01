Treinverkeer op drukke Noord-Zuidverbinding in Brussel onderbroken door brand: “Hou rekening met vertraagde of afgeschafte treinen” HA

26 januari 2019

10u25

Bron: Twitter, Bruzz, NMBS 0 Het treinverkeer op de drukke Noord-Zuidverbinding in Brussel is sinds 9.45 uur onderbroken door een brand in een van de tunnelkokers ter hoogte van het station Brussel-Congres. Dat bevestigt de Brusselse brandweer aan de lokale nieuwssite Bruzz.

“Het gaat om een kleine brand van teer of rubber naast de sporen tussen de stations Brussel-Congres en Brussel-Noord”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. Het vuur is inmiddels onder controle. Er vielen geen gewonden. Om de bluswerken te vergemakkelijken rijden er momenteel geen treinen op de drukke spooras.

Het treinverkeer wordt in de mate van het mogelijke omgeleid via lijn 28, die het station van Schaarbeek met Brussel-Zuid verbindt, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen of afgeschafte treinen. Het is nog onduidelijk wanneer het spoorverkeer zal kunnen hervatten.

Brand in de nabijheid van de sporen

