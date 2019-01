Treinverkeer op drukke noord-zuidas in Brussel hervat na brand, maar “vertragingen nog mogelijk” Politie start onderzoek en sluit kwaad opzet niet uit HA

26 januari 2019

15u00

Bron: Twitter, Bruzz, NMBS, Belga 1 Spoorwegnetbeheerder Infrabel en de politie zijn een onderzoek gestart naar een brandje deze ochtend op de drukke noord-zuidas in Brussel. Ook de piste van kwaad opzet wordt onderzocht, meldt Frédéric Petit van Infrabel. De NMBS laat intussen weten dat het treinverkeer op vier sporen weer hervat is.

Het treinverkeer was sinds 09.45 uur onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid door rookontwikkeling in een tunnelkoker ter hoogte van het station Brussel-Congres. Naast de sporen was een brandje ontstaan, bevestigde brandweerwoordvoerder Walter Derieuw aan de lokale nieuwssite Bruzz.

Onderzoek naar oorzaak

De oorzaak is nog niet bekend. Infrabel en de politie zijn een onderzoek gestart, en sluiten de piste van kwaad opzet niet uit, zegt Petit.

Het vuur is inmiddels onder controle. Tijdens de interventie werd het treinverkeer tussen Brussel-Noord en het Zuidstation volledig stilgelegd. Om 10.50 uur werden de eerste twee sporen vrijgegeven, sinds iets na 12 uur zijn er weer vier sporen beschikbaar. Aangezien er dit weekend werken gepland waren in een van de drie tunnelkokers, zou het treinverkeer sowieso maar op vier van de zes sporen rijden.

Nog uren vertragingen

“De werkzaamheden zijn stilgelegd, waardoor er in die tunnelkoker nu ook treinen kunnen rijden”, aldus nog Petit. De sporen in de koker waar het brandje ontstond, blijven nog afgesloten. Door het incident waren er vertragingen tot een uur. Die zullen geleidelijk aan weggewerkt worden, maar Infrabel verwacht toch nog een tijdlang gevolgvertragingen.

