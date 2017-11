Treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Londerzeel na ongeval op overweg Redactie

08u17

Het treinverkeer is deze ochtend onderbroken tussen Mechelen en Londerzeel, nadat op een overweg in Londerzeel een trein tegen een auto was gebotst. Er vielen geen gewonden, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het ongeval gebeurde kort na 7 uur, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. De trein Mechelen-Kortrijk botste op de overweg in de Meerstraat in Londerzeel tegen een auto. Er zat een tiental mensen op de trein. Zij zullen zo snel mogelijk worden geëvacueerd. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend.

Spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen inleggen tussen Mechelen en Londerzeel.