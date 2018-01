Treinverkeer onderbroken tussen Landen en Borgworm door ongeval met vrachtwagen jv

Bron: belga 2 Maria De La Cruz Frédéric Petit. Het treinverkeer is sinds iets voor 12.00 uur onderbroken tussen Landen en Borgworm (Waremme) door een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Het ongeval gebeurde om 11.55 uur aan de overweg van Corswarem (Korsworm), in de provincie Luik.

Bij het ongeval vielen geen gewonden, aldus Petit. "De vrachtwagenbestuurder heeft het voertuig tijdig kunnen verlaten, en de reizigerstrein had geen passagiers aan boord", klinkt het.

In de vrachtwagen zat een arbeider van de gemeente Berloz, die bezig was met herstellingswerken aan de overweg. "De werkmannen waren bezig met herstellingswerken en waren asfalt aan het leggen. De bestuurder had het belsignaal van de overweg niet gehoord", aldus de burgemeester van Berloz.

Door het ongeval is het treinverkeer tussen Brussel en Luik zwaar verstoord. Er zijn pendelbussen ingezet tussen Landen en Borgworm.