Treinverkeer onderbroken tussen Gent en Brussel Didier Verbaere

10u22

Bron: Eigen berichtgeving 20 Didier Verbaere Reizigers die tussen Gent en Brussel willen sporen, ondervinden zaterdag zware hinder. Dat meldt Infrabel. Er is een lichaam aangetroffen naast het spoor in Wetteren, waardoor er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk is.

Het stoffelijk overschot werd omstreeks 09.45 uur aangetroffen naast het spoor in Wetteren. Het is nog niet duidelijk of het om een aanrijding gaat of niet. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad, maar dat wordt momenteel nog onderzocht.



Als gevolg is het spoorverkeer onderbroken tussen Gent en Schellebelle. Er zijn vervangende bussen ingelegd. Maar omdat er dit weekend werken zijn op de hoofdspoorlijn, betekent dit dat iedereen die richting Brussel wil sporen in Gent een bus moet nemen richting Schellebelle. Van daaruit kan men opnieuw de trein op richting Denderleeuw en Brussel. Omgekeerd moet wie vanuit Brussel naar Gent wil, in Schellebelle een bus nemen richting Gent.



Als alternatief voor wie tussen Gent en Brussel wil sporen, wordt aangeraden via Kortrijk te rijden.Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal duren. Het gaat om de drukste spooras van het land.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op de site: www.zelfmoord1813.be.

