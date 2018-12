Treinverkeer onderbroken in Ottignies

20 december 2018

Het spoorverkeer is deze namiddag in Ottignies (in Waals-Brabant) onderbroken als gevolg van een ongeval. "Een persoon werd door een trein aangereden aan de overweg in Mont-Saint-Guibert", luidt het bij Infrabel. De impact op lijn 121 tussen Namen en Brussel zal wellicht tot aan het spitsuur duren.