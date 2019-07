Treinverkeer onderbroken in Lichtervelde ttr

10 juli 2019

14u45

Bron: belga 0 binnenland Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Lichtervelde en Roeselare. Dat zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel, vandaag.

"Tussen Lichtervelde en Roselaere reed de trein tussen Oostende en Brussels Airport een bromfiets aan", zegt Baeken. "Het verkeer tussen Lichtervelde en Roeselare is daardoor onderbroken in de twee richtingen. Er zijn vervangbussen ingelegd."

Het incident deed zich voor om 13.45 uur. Er werd gezocht of er ook een persoon aangereden bleek, maar dat is niet het geval. Het personeel van Infrabel gaat momenteel na in hoeverre er schade is aan de trein en of die op eigen kracht kan vertrekken. Het is daardoor nog onduidelijk hoelang de hinder nog zal duren.