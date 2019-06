Treinverkeer naar Leuven en Brussel onderbroken na vondst lichaam in Ans HAA

05 juni 2019

07u56

Bron: Belga 0 Er rijden deze ochtend geen treinen tussen Luik en Brussel nadat naast het spoor bij Ans, in de provincie Luik, een lichaam is aangetroffen. Dat meldt Infrabelwoordvoerder Frédéric Sacré. Ook de storm van gisteren zorgt op een aantal plaatsen nog voor hinder op het spoor.

Door de vondst van het lichaam is het treinverkeer tussen Luik en Ans stilgelegd. Dat heeft een impact op het treinverkeer tussen Luik en Leuven, meldt de NMBS op Twitter. Pendelaars tussen Luik en Brussel reizen best via Namen. Het is niet duidelijk wanneer het treinverkeer opnieuw zal hernemen. Over de omstandigheden van het overlijden is nog niets bekend.

⚠️ Door een aanrijding van een persoon rijden er op dit moment geen treinen tussen Luik en Ans. Dit heeft een impact op de treinen tussen Luik en Leuven.



Tussen Luik en Brussel reis je best via Namen. #NMBS pic.twitter.com/bCSHzE7qCD NMBS(@ NMBS) link

Er is deze ochtend ook hinder op het spoor door het noodweer van gisteren. Zo kunnen er tussen Bilzen en Tongeren nog geen treinen rijden door een omgevallen boom. Tussen Hasselt en Tongeren zijn vervangbussen ingelegd. Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken laat weten te hopen daar in de loop van de ochtend één spoor vrij te maken.



Op de spoorlijn tussen Mol en Balen, op de lijn Mol-Hasselt, moet nog een trein weggesleept worden. “We zijn er volop mee bezig”, luidt het. Ook daar rijden vervangbussen, meldt Dimitri Temmerman van NMBS.

Het personeel van Infrabel was de hele nacht in de weer om bomen en takken te verwijderen, controles te doen en herstellingen uit te voeren.