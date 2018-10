Treinverkeer loopt 6.000 minuten vertraging op door kabeldiefstal op hst-lijn HR

26 oktober 2018

16u31

Bron: Belga 0 Door een kabeldiefstal op de hogesnelheidslijn 3 tussen Luik-Guillemins en Keulen heeft het treinverkeer aldaar op tien dagen tijd in totaal 6.000 minuten (of 100 uren) aan vertragingen opgelopen.

Dat heeft vrijdag een woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel gezegd. In totaal moesten 30 treinritten geheel of gedeeltelijk worden afgeschaft, terwijl 500 andere in totaal 100 uur vertraging opliepen. Donderdagnamiddag is het treinverkeer op de traditionele lijnverbinding hervat.