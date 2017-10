Treinverkeer in Wondelgem stil door persoonsongeval Wouter Spillebeen

21u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen

Aan het treinstation in Wondelgem is zaterdagavond het treinverkeer stilgelegd omwille van een ongeval. Een persoon zou door de trein zijn aangereden en daardoor overleden zijn. Voor het traject van Wondelgem naar Eeklo moesten vervangbussen ingelegd worden. Het parket bevestigt dat op het eerste zicht alles wijst op een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.