Treinverkeer in West-Vlaanderen verloopt in chaos door twee incidenten FT

14u35 0 Hans Verbeke Ter hoogte van de overweg in Koolskamp staat een trein met tachtig passagiers stil door een breuk in de bovenleiding. Het treinverkeer vanuit West-Vlaanderen ondervindt momenteel heel wat hinder door verschillende incidenten.

Zo ligt het treinverkeer tussen Kortrijk en Gent-Sint-Pieters stil door een persoonsongeval in Desselgem. Ter hoogte van de Leemputstraat kwam iemand onder een trein terecht. Het gaat om een wanhoopsdaad. De trein was onderweg van Poperinge naar Antwerpen. “Er worden momenteel vervangbussen ingelegd tussen Kortrijk en Waregem en treinen worden omgeleid via Lichtervelde”, zegt woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit. Tussen Waregem en Gent rijdt een pendeltreindienst. Op de trein zaten een honderdtal passagiers.

Rond 13.15 uur dan deed zich een bovenleidingsbreuk voor tussen Lichtervelde en Tielt, ter hoogte van de overweg in Koolskamp. De bovenleiding is beschadigd over een lengte van 350 meter waardoor ook een trein met ongeveer tachtig passagiers aan boord, stil staat. Dubbele pech voor hen, want de trein was al omgeleid door het persoonsongeval in Desselgem. Zij zullen worden geëvacueerd als de situatie opnieuw veilig is.

Reizigers vanuit De Panne naar het binnenland moeten in Lichtervelde op een trein naar Brugge stappen of met de kusttram naar Oostende reizen om daar een trein naar het binnenland te nemen. Tussen Lichtervelde en Deinze rijden bussen. Hoelang de hinder nog aanhoudt, is niet bekend. In beide richtingen is het verkeer alvast stilgelegd.

Hans Verbeke