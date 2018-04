Treinverkeer in Melle hervat na persoonsongeval Wouter Spillebeen

03 april 2018

14u44

Bron: Eigen berichtgeving 18 Door een aanrijding van een persoon ter hoogte van de splitsing Meulewijk in het Oost-Vlaamse Melle, kon het treinverkeer er een tijdlang niet passeren. De situatie is intussen hersteld en het treinverkeer loopt normaal.

De aanrijding gebeurde rond 13.15 uur met een trein die in de richting van de kust reed. Na meer dan twee uur vast te zitten in de trein, zijn de treinreizigers over kunnen stappen naar een andere trein die naast hen is komen staan.

De aangereden persoon is overleden. Mogelijk gaat het om een wanhoopsdaad.