Treinverkeer hervat richting Brussel na ontsporing nabij station Luik ttr aw

11 juli 2019

10u51

Bron: belga 74 binnenland Het treinverkeer tussen Luik-Guillemins en Ans (spoorlijn 36) is sinds 16.30 uur hersteld. Er waren problemen door een ontspoorde trein nabij het station Luik-Guillemins.

Het treinverkeer op spoorlijn 36 ondervond veel hinder. Een trein die de verbinding Luik-Brussel verzorgde, viel rond 6.50 uur in panne ter hoogte van Borgworm. De trein werd naar Luik-Guillemins getakeld en daar liep het mis. Om 9.52 uur ontspoorden de eerste drie rijtuigen, zes andere bleven op de sporen, aldus Infrabel. Niemand raakte gewond bij het voorval. Er was geen schade aan de sporen, maar signalisatiewerken waren noodzakelijk.



Door het ongeval reden er sinds 10 uur in beide richtingen geen treinen meer tussen Luik-Guillemins en Ans. Er werden vervangbussen voorzien. Intussen rijden de ICE-treinen en de Thalys opnieuw. Ook de IC-treinen komen langzaam opnieuw op gang. De P-treinen blijven afgeschaft.

Update: het treinverkeer kan opnieuw hernemen. Er zijn wel nog vertragingen te verwachten. #NMBS NMBS(@ NMBS) link

Update: het verkeer is nog steeds onderbroken.

➡️ Er rijden deze avond geen P-treinen van Brussel naar Luik-Guillemins.

➡️ Er rijdt een pendeltrein tussen Luik-Guillemins en Eupen.

➡️ Er is een pendelbus tussen Luik-Guillemins en Ans. NMBS(@ NMBS) link

