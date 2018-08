Treinverkeer hersteld tussen Luik en Brussel, maar nog vertragingen

kv

27 augustus 2018

05u56

Bron: Belga

0

Het treinverkeer op lijn 36 Luik-Borgworm is rond 6.30 uur hersteld, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel deze ochtend. Even voor 5 uur was het verkeer onderbroken na een poging tot kabeldiefstal. Vervoersmaatschappij NMBS voegt eraan toe dat de gevolgvertragingen wel aanzienlijk zijn.