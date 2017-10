Treinverkeer hernomen tussen Gent en Brussel, vertragingen mogelijk Didier Verbaere

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 334 Didier Verbaere Het treinverkeer tussen Brussel en Gent wordt momenteel hernomen in beide richtingen. Eerder vandaag werd er een lichaam aangetroffen naast het spoor in Wetteren, waardoor er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk was. Gevolgvertragingen zijn nog wel enkele uren mogelijk.

Sinds 14.15 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Gent-Sint-Pieters en Schellebelle op de lijn L50 naar Brussel.



Het lichaam op de sporen in Wetteren is na onderzoek door de wetsdokter en het labo van het parket vrijgegeven en weggehaald. Het slachtoffer is een oudere dame tussen zestig en zeventig jaar oud. De vrouw is nog niet geïdentificeerd.



Het stoffelijk overschot werd omstreeks 09.45 uur aangetroffen naast het spoor in Wetteren. Het is nog niet duidelijk of het om een aanrijding gaat of niet. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een wanhoopsdaad.



Als gevolg was het spoorverkeer een tijd lang onderbroken tussen Gent en Schellebelle. Het gaat om de drukste spooras van het land. De treinen tussen Gent en Brussel rijden dit weekend overigens sowieso over een oude, tragere lijn met aangepaste dienstregeling omdat er op de hoofdlijn werken aan de gang zijn.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op de site: www.zelfmoord1813.be.

